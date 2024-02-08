В Одесской области пограничники задержали двух нарушителей-рецидивистов

Наряд Подольского пограничного отряда с помощью дрона с тепловизором обнаружил двигавшихся в сторону государственного рубежа лиц. Нарушителей догнали и задержали.

Как сообщает Госпогранслужба, выяснилось, что задержанные уже не в первый раз попадают в руки охранников госграницы.

Так, 24-летнего жителя Запорожской области пограничники остановили во второй раз, а 44-летний харьковчанин уже в четвёртый раз в течение месяца пытался вне пунктов пропуска нелегально попасть за пределы Украины.

Отмечается, что мужчины за 3,5 тыс. долларов США с каждого воспользовались интернет-услугой по навигации беспрепятственного маршрута в соседнюю страну.

«В отношении беглецов, как и в предыдущие разы, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дела направлены в суд», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала, как в феврале 2024 года с помощью служебной овчарки пограничники Измаильского отряда задержали на берегу реки Дунай нарушителя, который намеревался пересечь государственную границу и резиновой лодкой добраться до Румынии.

Фото и видео: Госпогранслужба

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