Главу поссовета в Одесской области поймали на взятке

50 тысяч гривен за «урегулирование» вопроса аренды земельного участка вымогал глава поселкового совета в Одесской области, разоблачённый сотрудниками полиции и СБУ.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Полиция установила, что местный житель в 2004 году получил право собственности на комплекс сооружений по производству пищевой продукции. Впрочем, право на пользование земельным участком, на котором расположено предприятие, не оформил. Тем самым, предприниматель не осуществлял отчислений в бюджет за аренду земли, принадлежащей общине. Будучи осведомлённым в этой ситуации, председатель поселкового совета решил использовать его в свою пользу.

«Встретившись с предпринимателем, чиновник заверил его, что благодаря своему служебному положению может урегулировать его долговые обязательства в частном порядке, без обращения в суд. А в дальнейшем поспособствует и в заключении договора аренды земельного участка. Оценил свои услуги представитель местных властей в 50 тыс. грн., а в случае отказа обещал обратиться с соответствующим иском в суд, решением которого с должника будут принудительно взысканы деньги, а на предприятие наложен арест», — говорится в сообщении.

Именно после получения оговорённой суммы взятки стражи порядка и задержали правонарушителя, а деньги изъяли в качестве вещественных доказательств.

Фигуранта поставлено в известность о подозрении в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды.

Отмечается, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 500 тыс. грн. Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью в течение трёх лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения 10 млн грн залога организатору схемы установления фиктивной инвалидности военнообязанным в одесском областном МСЭК.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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