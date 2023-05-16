Служащего Мемориала героической обороны Одессы подозревают в коррупции

Сотруднику коммунального учреждения «Одесский историко-краеведческий музей» по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностными лицами местных органов власти сообщено о подозрении в коррупции.

По данным Одесской областной прокуратуры, подозреваемый потребовал от предпринимателя взятку за решение вопроса о размещении на территории Мемориала героической обороны Одессы 411-й береговой батареи торговых павильонов. За эти средства он обещал помочь в согласовании соответствующего договора с одним из структурных подразделений Одесского областного совета.

«Разрешение на размещение трёх сооружений малой архитектурной формы (МАФов) служащий оценил в 5 тыс. долларов США. Сумма взятки зависела от количества объектов и месторасположения на территории Мемориала», — говорится в сообщении.

Сотрудник коммунального учреждения был задержан после передачи согласованных договоров и получения второго транша неправомерных средств.

По ходатайству прокуратуры подозреваемый отстранён от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями Территориального управления ГБР в Николаеве разоблачили в коррупции одного из заместителей директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Фото: Одесская облпрокуратура

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