Два инспектора одесской патрульной полиции разоблачены в коррупции

Два инспектора Управления патрульной полиции в Одесской области разоблачены на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

По данным следствия, полицейские требовали от водителя взятку за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем якобы в состоянии наркотического опьянения, — сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что патрульных задержали сразу после получения ими 22 тысяч гривен неправомерных средств.

В настоящее время решаются вопросы сообщения полицейским о подозрении и избрании меры пресечения.

Одесса News информировала, что в июне 2023 года Одесской облпрокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отдела полиции по превентивной деятельности одного из райотделов полиции Одесской области по факту получения неправомерной выгоды для себя.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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