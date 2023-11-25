Два инспектора одесской патрульной полиции разоблачены в коррупции

Два инспектора Управления патрульной полиции в Одесской области разоблачены на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
По данным следствия, полицейские требовали от водителя взятку за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем якобы в состоянии наркотического опьянения, — сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.
Отмечается, что патрульных задержали сразу после получения ими 22 тысяч гривен неправомерных средств.
В настоящее время решаются вопросы сообщения полицейским о подозрении и избрании меры пресечения.
Одесса News информировала, что в июне 2023 года Одесской облпрокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отдела полиции по превентивной деятельности одного из райотделов полиции Одесской области по факту получения неправомерной выгоды для себя.
Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры
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