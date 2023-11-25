ХАМАС освободил первых 25 заложников

Боевики террористической организации ХАМАС 24 ноября в рамках соглашения о временном перемирии освободили первых 13 израильских заложников, которые 49 дней удерживались в секторе Газа.

Об этом сообщило TheTimes of Israel.

Накануне, 23 ноября, в МИД Катара заявляли, что в первой группе из 13 израильских заложников – женщины и дети.

Кроме того, ХАМАС освободил ещё 12 граждан Таиланда, пишет Haaretz.

Передача заложников проходила через пункт пропуска «Рафах» на границе сектора Газа и Египта, уточнило The Times of Israel, пишет издание ГОРДОН.

В свою очередь, Израиль должен выпустить из тюрем 39 палестинцев – 24 женщины и 15 несовершеннолетних, добавило BBC.

Одесса News информировала, что с 07.00 24 ноября начал действовать четырёхдневный режим прекращения огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

7 октября боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля и вторглись на территорию страны. По данным МИД Израиля на 10 ноября, боевики убили около 1200 израильтян, ещё около 240 были захвачены в заложники.

Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию и к началу ноября полностью окружил Газу. Власти Израиля заявляли, что боевые действия будут продолжаться до полного уничтожения группировки ХАМАС.

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