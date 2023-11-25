В Одесской облфилармонии пройдёт танцевальный вечер «ODESSA FIESTA»

3 декабря в Одесской областной филармонии состоится премьера необычной и яркой программы, в которой слушатели станут участниками танцевального действа.

Зажигательные ритмы босса новы, танго, сальсы, болеро будут сменять друг друга в ярком калейдоскопе стран Испании, Латинской Америки, Греции, Мексики, Израиля и Украины.

Танцевать вместе с исполнителями – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 14.00.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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