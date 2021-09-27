Дом клоунов в Одессе приглашает в Школу научных чудес

В Одесском Доме клоунов новая программа Школы Научных Чудес — «Пушка-ракета».
Зрителей ожидают :
- Генераторы Тесла
- Научные изобретения
- Интерактивное познавательное шоу
- Самые яркие опыты и эксперименты!
- и, конечно, Гигантская ПУШКА и Человек-РАКЕТА
Вам докажут что наука может быть интересной и занимательной!
Цена билетов от 120 до 350 грн. Их можно купить здесь.
Дата и время начала: 3 октября, воскресенье, 12:00
Место проведения: Дом клоунов.
Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod