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Дом клоунов в Одессе приглашает в Школу научных чудес

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В Одесском Доме клоунов новая программа Школы Научных Чудес — «Пушка-ракета».

Зрителей ожидают :

  • Генераторы Тесла
  • Научные изобретения
  • Интерактивное познавательное шоу
  • Самые яркие опыты и эксперименты!
  • и, конечно, Гигантская ПУШКА и Человек-РАКЕТА

Вам докажут что наука может быть интересной и занимательной!

Цена билетов от 120 до 350 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 3 октября, воскресенье, 12:00

Место проведения: Дом клоунов.

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