В Нидерландах арестовали капитана яхты — гражданина Украины

17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины — капитана парусного судна — по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов. Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения обстоятельств задержания украинца.

Об этом Укринформу сообщил представитель МИД Олег Николенко.

«Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, обеспечения соблюдения процессуальных прав гражданина», — сказал Николенко.

Отмечается также, что 25 сентября парусное судно, следовавшее к берегам Британии, было задержано правоохранителями с украинцами, подозреваемыми в нелегальной перевозке мигрантов из Албании. На судне были спрятаны 11 албанцев. Двух шкиперов из Украины задержали по подозрению в контрабанде людей.

Как сообщала Одесса News, одессит Владимир Ерошкин, капитан танкера Maersk Etienne, 4 августа 2020 года спас 27 мигрантов из африканских стран, которые терпели бедствие на маленькой лодке в территориальных водах Мальты.

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