Капитан из Одессы спас 27 беженцев в Средиземном море и получил кучу проблем

Одессит Владимир Ерошкин, капитан танкера Maersk Etienne, 4 августа спас 27 мигрантов из африканских стран, которые терпели бедствие на маленькой лодке в территориальных водах Мальты.

Как сообщает BBC, по правилам международной конвенции по охране человеческой жизни на море, спасённых людей должен принять ближайший порт. Однако власти Мальты и Италии отказываются пускать судно в свои гавани.

Спасённые мигранты в начале августа на 7-метровой лодке пытались добраться из Африки в Европу и попали в шторм. Танкер Maersk Etienne в это время без груза следовал из Генуи в Тунис и получил сообщение об инциденте от спасательно-координационного центра Мальты.

Судно развернулось и через 10 морских миль обнаружило лодку, с которой поступил сигнал SOS. Беженцам спустили еду и воду и стали ждать, когда за ними прибудут спасатели. Но через 12 часов помощь так и не подошла. Владимир Ерошкин решил взять людей на борт. Вскоре после их эвакуации волны накрыли лодку и она пошла на дно.

В данный момент судно с мигрантами продолжает стоять в территориальных водах Мальты и ожидает решения местных властей о приёме мигрантов на берег. Ранее в СМИ появились заявления местных чиновников, которые не хотят принимать беженцев и предлагают судну отправиться с ними на место регистрации в Данию.

Танкер не приспособлен для приёма пассажиров, поэтому члены экипажа обустроили места для беженцев на палубе на носу судна – туда вытащили матрасы и одеяла из трюма.

Отмечается, что судно датской компании Maersk передало на Etienne продовольствие, поэтому мигранты обеспечены едой и водой.

Однако, неопределённая ситуация угнетает спасённых людей: трое из них пытались покончить с собой, выпрыгнув за борт. Экипажу танкера удалось вытащить людей из воды.

Мигранты на борту написали письмо благодарности экипажу и записали обращение к руководству Евросоюза с просьбой спасти их.

Владимир Ерошкин говорит, что проявил человеческое отношение и выполнил давнюю морскую традицию – помогать людям за бортом.

«Если что-то подобное произойдёт ещё раз, мы придём на помощь», — говорит моряк.

Капитана морально поддержали его родные. «Моя старшая дочь очень гордится мною, мой поступок поразил её. Она совсем юная — ей 15 лет», — рассказал Ерошкин.

Как сообщала Одесса Mews, одесский моряк Михаил Миронюк получил благодарность Международной морской организации (IMO) за решительные действия во время пиратской атаки на танкер Anuket Amber (IMO 9395733), который шёл под флагом Панамы.