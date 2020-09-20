27 беженцев, спасённых капитаном из Одессы, покинули танкер

Группа из 27 мигрантов, спасённых капитаном танкера Maersk Etienne Владимиром Ерошкиным, была благополучно, после почти месячного пребывания на танкере, переведена на судно, которым управляет неправительственная организация Mediterranea.

Об этом сообщила благотворительная организация «Ассоль» со ссылкой на Maersk Tankers.

Экипаж танкера спас мигрантов, в том числе беременную женщину, 4 августа недалеко от Мальты с деревянной лодки, которая несколько дней находилась в море и затонула сразу после спасательной операции.

Отмечается, что ни мальтийские, ни итальянские, ни ливийские власти не позволили им сойти на берег. Мигранты спали на матрасах и одеялах, некоторые на палубе, защищённой от солнца самодельными шторами. По сообщению Маерск, их физическое и психическое здоровье ухудшилось, в результате чего трое из них прыгнули за борт, но их спасла команда.

Maersk Tankers обратилась в Mediterranea за помощью для оценки состояния здоровья мигрантов с помощью медицинской бригады на борту судна Mare Jonio.

«Перевод на судно произошёл после их оценки, согласно которой состояние спасённых требует немедленной помощи в подходящих медицинских учреждениях», — говорится в заявлении Maersk Tankers.

Одесскому капитану Владимиру Ерошкину не впервые спасать мигрантов. Четыре года назад судно Ерошкина было в Средиземном море и капитан решил отклониться от курса, чтобы спасти сотни мигрантов. Тогда судно подобрало 353 человека. Через 24 часа они сошли на берег в Италии.