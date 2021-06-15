В Одессе привлекли к ответственности полсотни нелегальных мигрантов

Одесские правоохранители разоблачили почти полсотни нарушителей миграционного законодательства во время проведения пятнадцати санкционированных обысков в Одесском районе.

Об этом сообщает Нацполиция Украины в Одесской области.

«Правоохранители обнаружили 49 иностранцев, незаконно находящихся на территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех иностранцев привлекли к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине) КоАП. По семи правонарушителям, которые уклонялись от выезда из Украины по истечении соответствующего срока пребывания, принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения или в третью страну.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в Черноморском порту пограничники обнаружили двух нелегальных мигрантов-граждан Сирии, прибывших на теплоходе из Турции.

Фото: Одесское районное управление полиции №1, Facebook

Видео: Нацполиция

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