Морякам откроют «единое окно» для предоставления сервиса

Министерство инфраструктуры Украины презентовало реформу государственных сервисов для моряков, внедрение которой позволит усовершенствовать преодолеть коррупционные схемы в отрасли.

Презентация реформы происходила 14 июня во время всеукраинского форума «Украина 30. Экономика без олигархов», — говорится в сообщении Укринформа.

«Наша цель — взять лучшую мировую практику, максимально имплементировать цифровые решения и минимизировать человеческий фактор, то есть мы должны исключить необходимость контакта моряка с чиновниками в случаях, когда это возможно», — рассказал во время презентации заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Он добавил, что ведомство пока должно наладить деятельность тренажёрных учебных центров и обеспечить работу «единого окна» для предоставления сервисов морякам под контролем государства, в частности, упростить и ускорить процедуры получения паспорта моряка и сертификата моряка.

По словам Васькова, первым шагом внедрения реформы станет смена руководства Государственной службы морского и речного транспорта.

Он отметил, что уже на этой неделе правительство должно назначить нового временного руководителя ведомства. После чего по результатам конкурса будет назначен новый руководитель службы.

Заместитель министра рассказал, что Мининфраструктуры также планирует обеспечить работу реестра моряков, лоя чего специалисты проверяют данные, которые в нём находятся.

Также в ходе реформы будет введена международная онлайн-система проверки знаний вместо экзамена, который должны сдавать моряки. Планируется также запуск услуги по оформлению паспорта моряка через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и упрощение процедур получения медицинских документов для моряков.

Чиновник отметил, что в результате реформы в Украине должна заработать единая система электронных сервисов для моряков под наблюдением Мининфраструктуры. Морская администрация будет выступать администратором системы, а ГП «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности» (ГП «ОЦЦК») обеспечивать техническое администрирование такой системы.

Как сообщала Одесса News, в этом году одесские моряки неоднократно выходили на акции протеста против коррупции в сфере подготовки и дипломирования моряков, требуя поддержать проект приказа Мининфраструктуры об упрощении этой системы.

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