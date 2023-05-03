Одесский областной театр кукол приглашает на приключения мышонка Мицык

6 мая Одесский областной театр кукол приглашает на добрый, положительный и очень яркий спектакль для малышей «Приключения мышонка Мицыка».

Трогательная история о случающихся неожиданностях, когда нам удаётся по-новому взглянуть на себя и на тех, кто рядом с нами. Весёлый и добрый мышонок Мицык, создавая немало шума, буквально сводит с ума хозяйку дома, в котором он живёт, тётушку Марину. Благодаря ряду весёлых случайностей и приключений у мышонка получается не только завести дружбу с котиком, но и подружиться, наконец, с самой хозяйкой дома.

Приходите к 11.00 по адресу: ул. Пастера, 15.

Билеты стоимостью 150 гривен можно купить здесь.

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