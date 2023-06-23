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В парке Шевченко в Одессе пройдёт концерт «С песней к Победе»

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24 июня, в субботу, КП «Парки Одессы» приглашает жителей и гостей города на концерт, посвящённый Дню молодёжных и детских организаций Украины.

Место проведения – Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, концертная площадка «Ракушка».

Концерт состоится с участием известных артистов города в рамках художественной акции «С песней к Победе», при поддержке Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета.

С пожеланиями мира артисты споют известные украинские песни, которые вдохновляют нас на Победу.

Приходите к 17.00.

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