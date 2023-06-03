От любви до кровавого убийства — Одесский оперный приглашает на «Сельскую честь»

Музыку Пьетро Масканьи из оперы «Сельская честь», даже не подозревая того, знают миллионы людей. Именно её можно услышать и в легендарной кинодраме «Крёстный отец», и в телесериалах 2000-х годов. Удостоенная самых высоких музыкальных наград, эта музыка сразу прославила своего автора и покорила европейского зрителя.

В воскресенье, 11 июня, эта музыка прозвучит в опере «Сельская честь» в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Сильные характеры героев, молниеносная смена событий – от любовной серенады до кровавого поединка соперников, экспрессивные кульминации и драматическая развязка – это сделало оперу любимой многими. Её музыка восхищает красотой, мелодичным богатством и нотками сицилийского фольклора.

Стоимость билетов 100-450 гривен. Их можно купить здесь.

Продолжительность 1 час 10 минут.

Приходите к 16.00.

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