25 июня одесский парк им.Савицкого приглашает на выставку гигантских китайских фонарей

25 июня в Одессе, городском парке им. Савицкого, стартует выставка гигантских китайских фонарей.

Посетителям обещают каждый вечер зажигать гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых и жители подводного мира.

Кроме того, организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи.

Выставка продлится до 30 августа.

На территории парка будут действовать определённые ограничения, связанные с карантином. В частности, посетители будут допускаться на территорию парка только в защитной маске, также будет проводиться контроль количества посетителей, одновременно находящихся на территории парка.

Адрес: парк им. Савицкого (ул. Мельницкая, 32в).