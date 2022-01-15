2 в одном: Одесский оперный приглашает сразу на два балета с участием Екатерины Кухар

Балет «Кармен-Сюита» и «Шехерезада» на сцене Одесского театра оперы и балета с участием народной артистки Украины Екатерины Кухар, премьера Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т.Г. Шевченко, заслуженного артиста Украины Александра Стоянова и экс-солиста группы «Kazaky» Артура Гаспара.

«Кармен-сюита» — одноактный балет на музыку Жоржа Бизе в оркестровке Родиона Щедрина. Основан на опере «Кармен», музыкальный материал которой Щедриным существенно перекомпонован, сжат и заново аранжирован. По мотивам новеллы Проспера Мериме, лёгшей в основу оперы, либретто балета написал его первый постановщик, кубинский балетмейстер Альберто Алонсо.

В центре балета — трагическая судьба цыганки Кармен и полюбившего её солдата Хозе, которого Кармен покидает ради молодого Тореро. Взаимоотношения героев и гибель Кармен от руки Хозе предопределены роком.



«Шехеразада» — балет на сюжет сказки из «Тысячи и одной ночи» «О царе Шахрияре и его брате», повествующей о красноречии царевны Шехерезады, освободившей от смерти молодых жён Шахрияра. Балет поставил Михаил Фокин на музыку симфонической сюиты Николая Андреевича Римского-Корсакова «Шехеразада». Мелодичные и певучие восточные темы Римского-Корсакова проходят через весь балет. В музыке слышится шум морского прибоя и весёлый праздник в Багдаде.



Цена билетов от 100 до 650 грн. Их можно купить здесь.

Приходите 22, 23 января, 26 февраля в 18:30 в Оперный театр.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat