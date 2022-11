Чем удивит культурная Одесса на выходных 19-20 ноября, если будет свет

19-20 ноября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

19 ноября спектакль «Двенадцать стульев» предлагает любителям театра Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного. Остап Бендер с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым ищут фамильные драгоценности, которые покойная тёща Воробьянинова спрятала в одном из стульев столового гарнитура. Вас ждут яркая актёрская игра, остроумные ходы, режиссёрские находки, прекрасная музыка и …. захватывающий сюжет. Блеск! Цена билетов от 80 грн. Адрес: ул.Пантелеймоновская, 3. Приходите к 15 часам.

19 ноября «Путешествие маленького музыканта» – серия эксклюзивных мероприятий, включающих знакомство с Одесским национальным академическим театром оперы и балета. Путешествуя по театру, вы погрузитесь в мир невероятной красоты Одесской оперы и театральных тайн, а кульминацией станет знакомство с оперным и балетным искусством, оркестром и музыкальными инструментами. Вас ждут произведения популярной классики и современная музыка, которая знакома и взрослым, и детям, а также новые музыкальные открытия, увлекательные истории о театре, и всё это в популярной, игровой, доступной маленькому зрителю форме. Путешествие начнётся в 11.00. Билеты стоимостью от 125 гривен.

19 ноября Одесский областной театр кукол приглашает на спектакль «Интервью с ведьмами». Постановка понравится поклонникам чёрной комедии и необычных сюжетов. Это спектакль, разрушающий стереотипы, учит самостоятельно мыслить и делать собственные выводы. Участники спектакля называют это «театром на грани театра». Три ведьмы рассказывают зрителю истории, каждая из которых имеет собственную театральную стилистику — мюзикл, кукольный и драматический театр, театр-объект, пластический театр. Можно сказать, что это спектакль ужасов… Но всё-таки — комедия. Чёрная комедия. Только для 18+. Начало в 17.00. Стоимость билетов от 150 гривен. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

19 ноября в Одесском музее западного и восточного искусства очередной показ украинских короткометражных фильмов. На сей раз будут показаны короткометражки одесских кинематографистов. Изюминка этого показа в путешествиях актёров-персонажей по фильмам разных режиссёров, одесским локациям и, конечно, в чисто одесской аутентике. Сказки. Комедии. Ужасы. В программе 7 фильмов. Начало в 18:00. Стоимость билета 100 гривен. Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

19 и 20 ноября счастливая возможность попасть в мир cтрастей великого Шекспира на зажигательный музыкальный спектакль «Укрощение строптивых» в Одесском областном академическом драматическом театре. Цена билетов от 100 гривен. Начало в 18:00. Продолжительность спектакля – 2 часа.

19, 20, 26, 27 ноября Департамент культуры и туризма Одесского горсовета вместе с Одесским муниципальным музеем личных коллекций им. А. В. Блещунова представит проект “LIVE” от херсонского Центра культурного развития “Тотем”. Проект о человеческом измерении войны. О феномене привыкания к войне и её последствиям, когда люди за пределами Украины устают от контента, связанного с войной, а люди в Украине вынуждены привыкать и адаптироваться к новой страшной реальности. Адрес: ул.Польская, 19.

20 ноября в Одесской областной филармонии состоится «Осенний вечер». Прозвучит музыка Баха, Брамса, Моцарта, Шопена, Пендерецкого. Начало в 17 часов. Стоимость билетов от 100 гривен. Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

20 ноября в 18.00 в Одесском театре музыкальной комедии концерт народного театра песни «Лисапетный батальон». Рядом на одной сцене обычная продавщица из деревенского магазина, медсестра, домохозяйка, многодетная мать, преподаватель музыки, заведующий клубом, воспитатель детского сада, библиотекарь. В каждой из этих весёлых красавиц вы обязательно узнаете или себя, или куму, или соседку. Каждая песня – это коротенькая история из реальной жизни многих из нас, с долей иронии, подправленной пикантным соусом юмора. В это непростое для Украины время весёлые женщины решили поддержать одесситов добрым, весёлым словом и зажигательной музыкой. Вашему вниманию 2 часа покоя, хорошего настроения, настоящей смехотерапии. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3. Стоимость билетов от 250 гривен.

20 ноября не упустите возможность познакомиться с оперой, которая вписала имя Джузеппе Верди в историю мирового театра. Опера «Риголетто» стала главным творением композитора Джузеппе Верди, в котором автор оставил героическую тематику и всесторонне раскрыл тему социального неравенства. Резко очерченные драматические контрасты с первых нот привлекают внимание зрителя, оставляют в напряжении до самого финала. Образ Риголетто — придворного шута, заботливого отца и строгого мстителя — резко противопоставляется образу лицемерного герцога. Душевную чистоту воплощает юная Джильда. Опера никого не оставит равнодушным. Приходите в Одесский театр оперы и балета в 16 часов. Билеты от 320 гривен.

До 24 ноября в Городском саду Одессы фотовыставка The War Is Not Over Yet. Проект призван рассказать о тех, благодаря которым мир знает о войне, развязанной Россией против Украины. Речь идёт о журналистах и ​​журналистках, которые погибли, были ранены, оказались под обстрелами, в плену или подверглись преследованиям с начала полномасштабного вторжения. Выставка The War Is Not Over Yet – проявление солидарности с украинскими медийщиками, борющимися за правду, рискующими собственной жизнью.

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Фото: Ольга Черненко, Александр Александров/Одесса News, Александр Синельников

