Прокуратура добилась отмены строительства стадиона в Вилково, по каким причинам

По иску прокуроров Измаильской окружной прокуратуры Хозяйственным судом Одесской области признан недействительным договор о закупке работ за средства государственного и местного бюджетов на сумму более 21 млн. грн., который был заключён с нарушением процедуры закупки.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в августе 2020 года между исполнительным комитетом Вилковского горсовета Килийского района и предприятием, по результатам открытых торгов, заключён договор на закупку работ по строительству стадиона по ул. Татарбунарского Восстания, 40 в г. Вилково в Одесской области.

Однако прокуратурой установлено, что в ходе утверждения тендерной документации исполкомом допущен ряд нарушений, в частности, не определены объёмы финансирования из бюджетов разных уровней, установлено дискриминационное требование для участников торгов, не определено качество оборудования, которое будет использоваться в строительстве.

Кроме того, установлено несоответствие победителя квалификационным требованиям тендерной документации. Так, победителем предоставлен договор аренды материальной базы, не выдерживающий никакой критики с точки зрения закона.

Это нарушение установлено также в ходе мониторинга, проведённого Госаудитслужбой.

Сам договор заключён с нарушением законодательства, в частности, он не содержит одно из существенных условий хозяйственного договора подряда – страхование рисков.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года благодаря вмешательству прокуратуры государству возвращены помещения Одесской областной филармонии, ранее использовавшиеся под ресторан и казино.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.