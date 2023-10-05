В Одессе СБУ задержала преступников, «выбивавших» несуществующие долги

Служба безопасности Украины задержала в Одессе лидера и активного участника межэтнической организованной преступной группировки, которая держала в страхе предпринимателей и терроризировала жителей района.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.

По предварительным данным следствия, фигуранты под выдуманными предлогами систематически выбивали деньги из представителей коммерческих структур, в том числе малого бизнеса. В случае неуплаты «дани» злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали насилием и физической расправой.

Также бандиты совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления, угрожавшие жизни и здоровью людей.

Оперативники спецслужбы установили факт вымогательства участниками группы от фермера из Измаильского района несуществующего долга почти в 1 миллион гривен. Во время личной встречи злоумышленники установили «должнику» график выплат. За отказ платить они угрожали физической расправой потерпевшему и его родственникам, а также повреждением сельскохозяйственной техники.

«Сотрудники спецподразделения СБУ помешали вымогателям довести преступный план до конца. В результате спецоперации был задержан организатор и активный участник преступной группировки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности других участников группировки. Проверяется причастность участников преступной группы к совершению других аналогичных преступлений на территории региона.

Одесса News информировала, что в марте 2023 года прокуроры Одесской областной и Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении заключённого Одесского СИЗО, который организовывал и непосредственно вымогал несуществующие долги у заключённых на территории ГУ «Одесский следственный изолятор» для наполнения «воровского общака».

Фото: СБУ в Одесской области

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