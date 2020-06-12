СБУ о Стерненко: Расследование не может быть остановлено из-за патриотизма его фигурантов

В СБУ заявили, что ни одно расследование не может быть остановлено из-за патриотических взглядов его фигурантов, отметив, что «дело Стерненко» давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Также СБУ опровергло заявления одесского праворадикала Стерненко об убийстве в целях самообороны, как такие, что не соответствуют действительности.

«Сегодня, учитывая материалы дела и проведённые экспертизы, по согласованию с Офисом генерального прокурора Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст.263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения)», — говорится в сообщении.

«Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства», — говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, действительно, как свидетельствуют материалы дела, можно говорить о том, что Кузнецов и другой нападавший на Стерненко — Александр Исайкул — имели целью запугать и нанести телесные повреждения Стерненко.

«Поэтому действия нападавших следователями были квалифицированы по ст.296 ч.4 УК. Защищаясь, общественный активист левой рукой прикрывался от ударов, а правой — наносил удары ножом. Как следствие, Исайкул получил резаную рану передней брюшной стенки, а Кузнецов — проникающее колото-резаное ранение живота. Отмечаем, что такие действия Стерненко могут соответствовать понятию «необходимая оборона». Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что поскольку Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненко считается законченным — его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанёс несколько ранений, в том числе удар ножом в сердце, который и привёл к смерти. Тело Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. «То есть заявления о том, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведённая во время досудебного расследования экспертиза показала версию об умышленном убийстве», — сообщают в СБУ.

Также, по мнению следователей СБУ, сомнительно выглядят слова Стерненко, что он нанёс смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула. «Сергей лично подтвердил принадлежность ножа ему на собственной онлайн-трансляции в сети Facebook с места происшествия. Учитывая вышесказанное, сообщение о подозрении в совершении преступления является требованием закона, который действует независимо от информационных кампаний и политических убеждений тех, кто его нарушил», — отмечают в СБУ.

Кстати. Заседание суда по избранию Стерненко меры пресечения назначено на 14 часов пятницы, 12 июня.

Как сообщала Одесса News, Стерненко 11 июня получил от СБУ сообщение о подозрении в убийстве.