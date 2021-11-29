СБУ допрашивала экс-руководителя управления разведки Василия Бурбу

Служба безопасности Украины допрашивала бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу по делу вагнеровцев.

Об этом «Українським новинам» сообщил источник в правоохранительных органах, пишет ГОРДОН.

Агентство отмечает, что допрос состоялся по просьбе Бурбы. Следственные действия были проведены 19 ноября. Его допросили в качестве свидетеля.

«Он был допрошен по делу вагнеровцев», – сообщил собеседник.

Вместе с тем, по данным бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, Бурба выехал из Украины. При этом в Государственной пограничной службе изданию сообщили, что такой информацией не владеют.

Ранее, на своём пресс-марафоне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Бурбу «готовится покушение. К счастью, не внутри государства». Зеленский добавил, что он дал поручение соответствующим органам предоставить Бурбе мощную охрану – спецподразделение «Альфа». «Но, мне кажется, что он отказывается», — уточнил Зеленский.

Он считает такую ​​позицию ошибкой, потому что «есть люди, которым сейчас очень выгодно, чтобы с ним (Бурбой – ред.) что-то вышло, чтобы потом сказать, что мы, власть, что-то сделали с ним».

Как сообщала Одесса News, Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнер» в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наёмников ЧВК «Вагнер» якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелёты было принято решение вывезти наёмников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолётом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолёта в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Бурба рассказал Bellingcat, что Зеленский знал о спецоперации по задержанию наёмников и одобрил её проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что её переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооружённых сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК «Вагнер», так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолёта Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолёта. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу «авантюристом и аферистом» и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в «огромный скандал» с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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