СБУ блокировала в Одессе работу сети call-центров, обслуживающих российский бизнес

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, обслуживающих российской бизнес, который финансировал террористические организации «Л/ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и ІТ-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.



Отмечается, что во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, доказывающие сотрудничество нелегальной структуры с Россией.



Следователями Управления СБУ в Одесской области открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Все организаторы схемы установлены, с ними проводятся процессуальные действия.

Также проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщала Одесса News, киберспециалисты и следователи СБУ в октябре 2020 года блокировали в Николаеве и Одессе деятельность трёх «ботоферм», через которые распространялся деструктивный контент накануне местных выборов.

Фото: СБУ