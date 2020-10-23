СБУ блокировала в Одессе «ботофермы», распространявшие фейки перед выборами

Киберспециалисты и следователи СБУ блокировали в Николаеве и Одессе деятельность трёх «ботоферм», через которые распространялся деструктивный контент накануне местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что с началом предвыборной кампании злоумышленники начали через «ботофермы» активно размещать материалы для дискредитации действий государственной и областной власти. Максимальная активизация распространения деструктивных материалов планировалась накануне и непосредственно в день проведения местных выборов.

Отмечается, что для распространения ложной информации они использовали ряд бот-аккаунтов. «Ботофермы» обеспечивали техническую возможность удалённой регистрации учётных записей на общедоступных и социально-ориентированных ресурсах через российскую веб-платформу.

По версии следствия, один из злоумышленников также администрировал в соцсетях группы с общей аудиторией более 300 тысяч участников. Там он размещал материалы, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали призывы к изменению границ территории или границ Украины.

«В рамках начатого уголовного производства правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов: компьютерную технику, средства связи и символику страны-агрессора. Также изъято оборудование «ботоферм» — 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4 тысячи сим-карт операторов связи», — говорится в сообщении.

Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств зафиксированного преступления, а также установления возможных завязок фигурантов с «кураторами» из спецслужб РФ.

Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска Одесской области на подкупе членов избиркома.

Фото: СБУ