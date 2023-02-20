В Одесской области СБУ задержала трёх поклонниц «русского мира»

Следователи СБУ Одесской области сообщили о подозрении трём пророссийски настроенным жительницам Раздельнянского района, которые оправдывали оккупацию в соцсетях.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области.

«Женщины в соцсетях размещали материалы, оправдывающие временную оккупацию части территории Украины, отрицающие вооружённую агрессию России против Украины. В своих сообщениях они откровенно унижали национальную честь и достоинство украинского народа, дискредитировали наших защитников, восхваляли и превозносили российских захватчиков», — говорится в сообщении.

Чтобы доказать причастность женщин к написанию текстов с пророссийской пропагандой, правоохранители провели судебно-лингвистическую экспертизу. Выводы исследования подтвердили их причастность к противоправной деятельности.

Подозреваемых будут судить по факту преступления, предусмотренному ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины).

За пропагандистскую деятельность им грозит до пяти лет за решёткой.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника МВД Украины по факту государственной измены.

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