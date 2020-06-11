Стерненко сообщили о принудительном приводе для вручения подозрения в СБУ

Сотрудники полиции пришли к одесскому праворадикалу Сергею Стерненко, чтобы сообщить о принудительном приводе в Службу безопасности для вручения ему подозрения.

Об этом Стерненко сообщил в Telegram.

«Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении за самозащиту», — написал он.

По словам активиста, он пойдёт в СБУ в Киеве на 12 часов, куда приглашает всех своих сторонников.

«Ну что же, друзья, наша замечательная власть таки окончательно сошла с ума..! В 12:00 сегодня буду туда идти. Переулок Аскольдов 3А в г.Киеве. Буду рад вас всех там видеть. Но больше всего ваша поддержка будет нужна в суде. Который будет или уже сегодня, или завтра. Всё в Киеве», — написал Стерненко.

Как сообщала Одесса News, 7 июня Стерненко заявил, что его на 9 июня вызвали на допрос в Службу безопасности Украины для вручения подозрения. В назначенный день он пришёл в СБУ, однако подозрение ему так и не вручили.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала и сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

Относительно фактов нападений на Стерненко осуществляется процессуальное руководство в трёх уголовных производствах, ещё по одному — обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что следствие в любом случае предъявит подозрение Стерненко.