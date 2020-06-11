За истекшие сутки умерших от коронавируса в Одесской области не было

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 11 июня в Одесской области лабораторно подтверждены 1 049 случаев COVID-19. Из них 275 человек — жители Одессы. Летальных случаев не было.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 18 новых случаев заболевания, из них семь — у одесситов, 11 — у жителей районов области.

По данным на утро 11 июня, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 34 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 33 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступил 21 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице пять человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — мальчик возрастом 7 лет госпитализирован в инфекционную больницу, где продолжают лечение ещё трое детей. Девочка в возрасте 2,7 лет с улучшением состояния здоровья выписана из инфекционной больницы домой под наблюдением педиатра. Ещё 11 детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у одного одессита — мужчины в возрасте 30 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 140 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 126 одесситов.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 11 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 070 случаев COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 умерли (+21 за сутки). За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев.