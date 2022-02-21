За возвращение авто со штрафплощадки одесский чиновник требовал $400 взятки

Cтарший госисполнитель из Одессы и его пособник требовали за возвращение автомобиля со штрафплощадки 400 долл. США взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении в коррупции старшего государственного исполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы в Одесском районе и его пособник», — говорится в сообщении.

По данным следствия, госисполнитель требовал от гражданина 400 долларов США взятки за выдачу требования о возвращении автомобиля со специализированной площадки временного задержания автомобилей и мототранспорта. Для получения неправомерных средств сотрудник государственной исполнительной службы привлёк посредника.

Отмечается, что правоохранители задержали подельников после получения неправомерной выгоды.

Сейчас решаются вопросы избрания подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемой должности государственного исполнителя.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников областного Управления СБУ.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года в Одессе правоохранители объявили подозрение работнику таможенной службы аэропорта «Одесса» в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием при устранении препятствий во время проведения таможенных формальностей с багажом.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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