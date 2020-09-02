Основатель криптовалютного инвестфонда в Одессе «заказал» своего сотрудника за $5 000

Правоохранители Одесской области предотвратили заказное убийство бывшего сотрудника инвнстиционного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что заказчика убийства — одного из основателей это криптовалютного инвестфонда — задержали при передаче киллеру второй части вознаграждения за преступление.

Причиной «заказа» стало возможное разоблачение бывшим своим сотрудником о намерениях присвоить средства и криптовалюту инвесторов. Боясь быть разоблачённым, заказчик подыскал «киллера» и пообещал за лишение жизни человека 5 000 долларов США вознаграждения.

Эта информация стала достоянием правоохранительных органов, сотрудники которых с целью защиты жизни и здоровья потерпевшего имитировали его исчезновение и якобы убийство жертвы.

Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года в Одесской области задержали трёх участников преступной группы, которые подозреваются в разбойном нападении и похищении человека в Черноморске.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области