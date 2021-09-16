В Одессе будут судить мужчину за развращение 10 несовершеннолетних

В Одессе будут судить мужчину за развращение и изнасилование 10 несовершеннолетних девушек.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины по фактам развращения и изнасилования несовершеннолетних и малолетних девочек, а также изготовления продукции порнографического характера с их участием.

По данным следствия, в течение 2016-2021 годов обвиняемый, используя псевдоним и фотографию своего сына в социальной сети Вконтакте и мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp, общался с малолетними и несовершеннолетними девушками.

«Во время общения он совершал в отношении их развратные действия, в частности, вёл цинично-откровенные разговоры на сексуальные темы и посылал им изображения и видеозаписи порнографического содержания. Войдя в доверие, он получал от потерпевших фото интимного характера», — говорится в сообщении.

Также, узнавая на страницах в соцсетях номера мобильных телефонов девушек, он звонил им и представлялся сотрудником полиции, который осуществляет контроль за распространением в Интернете публикаций порнографического характера.

«Пользуясь неопытностью подростков, мужчина угрожал, что сообщит их родителям, родственникам и в школе, где они учились, о фактах распространения ими в сети обнажённых фото и предлагал встретиться под предлогом обсуждения и решения данной ситуации. Из-за угроз разглашения сведений, порочащих их честь и достоинство, малолетние и несовершеннолетние потерпевшие были вынуждены согласиться на встречи в малолюдном месте, во время которых обвиняемый насиловал их», — сказано в сообщении.

В отдельных случаях свои действия мужчина снимал на мобильный телефон с целью дальнейшего принуждения девушек к половому сношению.

Следствием установлено 10 потерпевших девушек, из которых 6 стали жертвами неоднократных изнасилований. Всего установлено 26 эпизодов преступления.

Как сообщала Одесса News, житель Березовского района Одесской области за развращение 4-летней девочки проведёт за решёткой 6 лет.

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