Новый генпрокурор озвучил резонансные дела, на которых он сосредоточится

Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал несколько категорий резонансных дел, на которых он планирует сосредоточиться на своей работе.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил генпрокурор, среди приоритетов — дела, связанные с расследованием преступлений, совершённых на Майдане, «и те, что были после Майдана».

Также Рябошапка назвал дела, связанные с национальной безопасностью и обороной. «Страна фактически в состоянии войны, в то же время существовала ситуация с Укроборонпромом», — добавил он.

Рябошапка также называет приоритетными «преступления», совершённые «элитой», в частности, коррупционные.

«Это банки, которые грабились и активы из которых выводились. Это государственные предприятия, которые грабились в последнее время. В этих делах не просто лицо должно быть осуждено, но также деньги должны быть найдены и возвращены», — сообщил он.

Генпрокурор считает, что наиболее важный участок — вернуть деньги. По его словам, для этого ему нужен такой человек, как первый заместитель генпрокурора Виталий Касько, «который очень хорошо понимает, что такое международное сотрудничество, как это работает за рубежом, у него есть прекрасные контакты с представителями правоохранительных органов, так и международных организаций, которые могут нам в этом помочь».