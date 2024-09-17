Нелюди казнили украинского воина мечом

17 сентября в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о вероятной казни украинского защитника представителями ВС РФ в городе Новогродовка Донецкой области.

На обнародованных фото видно, что оккупанты вонзили меч в тело военнослужащего Сил обороны Украины. На изображении у убитого военнослужащего липкая лента на одной из рук, отсутствует экипировка.

Сотрудники Главных управлений СБУ в Донецкой и Луганской областях зарегистрировали уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединённого с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Правоохранители проводят неотложные следственные и розыскные действия, исследуют обстоятельства совершённого правонарушения по установлению причастных и виновных лиц.

«Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхвысокую жестокость и цинично попирая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель – найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай», — подчеркнул Генпрокурор Андрей Костин.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, он направил письма международным организациям, в частности, Международному комитету Красного Креста и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России.

«Отдельно отмечу, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако, видя такие действия, мы должны становиться ещё более решительными в борьбе против агрессора», – подчеркнул омбудсмен.

Одесса News информировала, что следователи Службы безопасности установили, что украинским военным, расстрелянным врагом после слов «Слава Украине!», был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Фото: Генпрокуратура Украины

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