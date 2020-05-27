За что в Одессе мужчина убил ножом своего старшего брата

Трагедия произошла в одной из квартир жилого дома на территории Приморского района Одессы.

Как сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области, по словам 32-летнего подозреваемого, он со старшим на восемь лет братом не мирился из-за бытовых недоразумений. Во время последнего своего конфликта ситуация вышла за границы и в ход пошли кухонные ножи. В результате столкновения младший из мужчин нанёс старшему многочисленные ранения в шею, голову и туловище.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — говорится в полицейской сводке.

Отмечается, что правонарушителя полицейские задержали. С места происшествия изъяли окровавленную одежду, ножи и другие вещественные доказательства.

«Фигуранту инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — до 15 лет заключения», — прокомментировал начальник Приморского отдела полиции Александр Коцар.



Как сообщала Одесса News, Раздельнянским районным судом Одесской области вынесен приговор в отношении обвиняемого в нанесении им тяжких телесных повреждений собственной жене, от которых она скончалась,м назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Фото и видео: Приморский отдел полиции г. Одессы