Поезд «Киев – Одесса» будет отправляться и прибывать под хит Monatik «А що?»

Ежедневный фирменный поезд №105/106 «Черноморец» будет отправляться и прибывать на конечные станции под песню украинского артиста Monatik «А що?».

Об этом артист 17 сентября сообщил на своей странице в Instagram. Пост также обнародован на странице «Укрзалізниці» в Instagram.

«Этот хит уже стал новым народным гимном одесситов и гостей этого уникального города на побережье Чёрного моря», – отмечается в публикации.

Одесса News информировала, что Monatik презентовал эту песню в мае 2024 года. Она посвящена Одессе. Видео на композицию сняла украинский режиссёр Таню Муиньо. За три месяца видеоработа собрала 13 млн просмотров.

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