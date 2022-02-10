15 лет получил убийца 14-летней девочки в Лиманском районе

При поддержке публичного обвинения прокурорами Доброславской окружной прокуратуры суд признал виновным 17-летнего одессита в умышленном убийстве 14-летней девочки и разбойном нападении.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, он приговорён к 15 годам лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2019 года осуждённый вместе с потерпевшей в компании других девушек и парней находились за городом, на территории Лиманского района. После того, как подросток с девушкой отошли от места отдыха и остались сами, находясь в нетрезвом состоянии, парень начал избивать и душить потерпевшую, а затем забрал телефон и скрылся.

Получив от злоумышленника ряд смертельных телесных повреждений, девочка скончалась на месте.

Как сообщала Одесса News, 37-летний водитель будет отвечать в суде за смертельное ДТП в Лиманском районе, в результате которого погиб ребёнок.

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