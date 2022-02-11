Верховный Суд снял обвинение с одесского радикала Стерненко в хранении патрона

Верховный Суд 10 февраля частично удовлетворил кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда по делу активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Маси Найем.

Защитник отметил, что речь идёт об обвинении Стерненко по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Сам активист утверждает в Facebook, что уголовное производство по этой статье суд закрыл в связи с малозначительностью правонарушения. Вместе с тем, обвинение по ст.146 УК Украины (похищение человека) оставлено без изменений.

«Но судимости отныне у меня нет. Половинчатая, но однозначно победа», – написал Стерненко и добавил, что планирует обращаться по этому вопросу в Европейский суд по правам человека.

Как сообщала Одесса News, дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. Тогда Сергей Щербич, глава одной из местных ячеек партии «Родина» (её основатель – бывший депутат Одесского горсовета Игорь Марков, который после Революции достоинства уехал в Россию) обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщил, что Стерненко, активист Руслан Демчук и ещё несколько человек в апреле того же года похитили его, перевезли в Одессу, где удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Потом Щербича отпустили. Он вернулся домой и обратился в милицию. Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту утверждая, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы приговорил к 7 годам лишения свободы Сергея Стерненко и Руслана Демчука по обвинению в похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, а также хранении оружия. Активистов взяли под стражу в зале суда.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Стерненко и Демчуку на круглосуточный домашний арест.

31 мая суд отменил приговор Стерненко по делу о похищении Щербича, его осудили на один год испытательного срока. Суд оправдал Стерненко по статье о разбое, а по статье о незаконном обращении с оружием активист был признан виновным. Его осудили к трём годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. По статье о похищении человека Стерненко признали виновным, однако срок привлечения к ответственности истёк.

В июне 2021 года двое из трёх судей Одесского апелляционного суда, которые входили в состав коллегии, принявшей решение по делу уличного радикала Сергея Стерненко, заменив ему тюремный срок на условный, подали заявления об отставке с должности.

Фото: Facebook

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