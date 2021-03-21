Акции протеста в Киеве и Одессе: поддержка Стерненко или вызов Зеленскому

В Одессе и Киеве 20 марта прошли митинги, участники которых выступили в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко, осуждённого за похищение человека на 7 лет и 3 месяца.

Свыше тысячи человек собрались вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве возле здания офиса Президента Украины, пишет Укринформ.

Участники держали плакаты с лозунгами в поддержку Стерненко, который 20 марта проводит 26-ю годовщину своего рождения, требованиями его освобождения: в толпе были слышны возгласы «Свободу Стерненко!».

«Мы пришли, чтобы требовать у гаранта Конституции право на свободу», — заявили организаторы акции.

Активисты скандировали: «Авакова в отставку», «Слава Украине — Героям слава», «Свободу Стерненко — Волю всем».

Отмечается, что митингующие, среди которых в основном молодые люди, подожгли файеры, забросали здание офиса петардами и взрывпакетами.

По периметру здания и на прилегающих улицах присутствовало большое количество сотрудников правоохранительных органов. На месте присутствовала Нацгвардия, но правоохранители не вмешивались.



Свою акцию участники на Банковой назвали «Не слышишь? Увидишь». Они пытались поджечь табличку на входе в ОП и разбили двери, а внутрь бросили зажжённый фаер.

Протестующие также требовали освободить Стерненко, Антоненко и других, по их мнению, политических заключённых, а также наложить санкции на Андрея Портнова, отправить в отставку Генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова.

В сторону здания запустили салют, разрисовали ОП красной краской.



Поздним вечером участники акции на Банковой массово покинули площадь перед Офисом Президента.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что провокаторы на акции в поддержку Стерненко стремились спровоцировать полицию на применение силы.

Об этом он заявил в прямом эфире «Радио Свобода».

«Заказчики этой акции, я бы сказал, провокации, мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась бы кровь, после того Президент был бы обвинён в том, что использует силу для того, чтобы не давать гражданам выражать своё мнение на мирных митингах. Но мы не будем идти на пути такой провокации. У нас достаточно сил, чтобы защитить общественный порядок, достаточно сил, чтобы всё уладить. Но ещё раз хочу сказать, что те, кто заказывает и проплачивает такие акции, хотят, чтобы пролилась кровь. Большинство митингующих — это честные и свободные люди, которые спокойно себя ведут, но есть несколько десятков человек, действия которых зафиксированы на видео с разных ракурсов, они будут отвечать за хулиганские действия, за порчу государственного имущества, за разбитые стёкла», — сказал Геращенко.

Геращенко отметил, что понимает стратегию провокаторов, которые сделали заказ на насильственные, хулиганские действия в отношении Офиса Президента. Геращенко сказал, что полиция знает об этой технологии и не будет применять силу против протестующих.



Несколько десятков сторонников Стерненко собрались и возле здания Одесского СИЗО на Люстдорфской дороге. Они требовали освободить его и заодно поздравить с днём рождения.

Участники митинга выстроились у входа в следственный изолятор с транспарантами в руках и скандировали «Стерненко — волю» и обзывали привычными кричалками главу МВД Авакова. После этого любой желающий смог высказаться в свободный микрофон.

По словам руководителя одесского отделения организации «Солідарна молодь» Марины Бойко, процесс Стерненко — это показательная расправа над проукраинским активистом.

«Это демонстрация пророссийского реванша, демонстрация влияния пророссийских деятелей, таких, как Татаров, Портнов, на Офис президента, на судейскую систему, на правоохранительные органы. Это показательная расправа для того, чтобы запугать гражданское общество. Если рассматривать дело Стерненко, не примешивая политические спекуляции, то решения должны были быть другими», — считает активистка.

Как сообщала Одесса News, 19 марта судья Приморского райсуда Одессы Лариса Ершова не удовлетворила ходатайство адвокатов Сергея Стерненко о его освобождении из СИЗО. Приговор ему сейчас оспаривают в апелляционном суде. Защитники активиста считают, что поскольку из-за апелляционной жалобы приговор о лишении его свободы на 7 лет и 3 месяца автоматически не вступил в силу, то фигуранта должны отпустить из следственного изолятора.

Фото: Укринформ, Думская

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