Генпрокурор отказал в приёме матери убитого Бузины, зато встретился со Стерненко

Генпрокурор Рябошапка отказал в приёме матери убитого Олеся Бузины, даже не став отвечать на обращение матери застреленного в центре Киева писателя о личном приёме.

Об этом говорится в сообщении на страничке в Facebook адвокатского объединения «Захаров и партнёры», которая представляет интересы Валентины Бузины.

«В ответ на своё обращение к генпрокурору Валентина Павловна Бузина получила отписку прокурорского клерка, в котором ей разъяснили порядок приёма генпрокурором. При этом Рябошапка сделал вид, что «забыл», что дело об убийстве О.Бузины давно попало в международные отчёты по правам человека ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН, Госдепартамента США как один из примеров нападений на журналистов и грубейших нарушений прав человека в Украине», — говорится в сообщении.

К сообщению также прилагается фото ответа прокуратуры на обращение Валентины Бузины, подписанного прокурором отдела приёма граждан Федченко. В нём говорится, что генпрокурор ведёт приём граждан в последний четверг каждого месяца с 10:00 до 12:00, причём на приём могут записаться лишь те, кто уже обращался со своими проблемами к заместителям генпрокурора, но помощи не получил.

Кстати. Одесского уличного активиста Сергея Стерненко, убившего человека в стычке 24 мая 2018 года, генпрокурор Рябошапка принимал у себя в кабинете 13 сентября 2019 года, которое пришлось на пятницу. Таким образом, для активиста, который сам является потенциальным подозреваемым в убийстве, Рябошапка счёл возможным сделать исключение из графика приёма граждан, а для 80-летней матери убитого писателя — нет.