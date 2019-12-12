Перевалка грузов в портах впервые за 11 лет достигла 150 млн т

Объём перевалки грузов в морских портах Украины впервые за 11 лет достиг 150 млн тонн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

«Сегодня перевалка грузов в морских портах Украины впервые за последние 11 лет достигла отметки в 150 млн тонн. Такой объём был до кризиса в 2008 году», — написал он.

Криклий добавил, что 75% из этого объёма составляет экспорт продукции украинских предприятий. При этом доля продукции агропромышленного комплекса в перевалке достигает 41%, а продукции добывающей промышленности (руда) – 23%.

«Рекордный объём перевалки – это не только достижение производителей, перевозчиков, стивидоров и портовиков – это новый вызов для всей отрасли», — отметил министр.

Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура должна быть готова справляться с новыми нагрузками, и Мининфраструктуры уже сейчас видит «узкие места» в логистике и работает над их устранением.

Как сообщала Одесса News, общий доход морских портов Украины в 2018 году составил 1,7 миллиарда долларов.