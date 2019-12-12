ГСЧС требует через суд прекратить эксплуатацию корпусов Одесского медуниверситета

Руководство Главного управления ГСЧС в Одесской области обратилось с иском к медуниверситету по поводу «полного приостановления эксплуатации объектов Одесского национального медицинского университета» до устранения нарушений требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности.

Подготовительное заседание Одесского окружного административного суда назначено судьёй Юлией Харченко на 19 декабря 2019 года, говорится в Едином реестре судебных решений.

«Суд считает необходимым принять исковое заявление к рассмотрению и открыть общее исковое производство по делу №420/6766/19 по иску Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области к Одесскому национальному медицинскому университету о применении мер реагирования в сфере государственного надзора (контроля)», — говорится в определении админсуда.

Отмечается, что суд назначил подготовительное заседание на 19 декабря на 11 час. 45 мин.

В ГСЧС ссылаются на результаты проверки состояния противопожарной безопасности учебных корпусов университета от 24 октября 2019 года, в ходе которой выявлен ряд нарушений техногенной и пожарной безопасности.

Одесское облуправление ГСЧС также обратилось с исками в админсуд, требуя прекратить эксплуатацию торговых корпусов рынка «Привоз» и ряда построенных зданий жилого массива «Радужный».

Как сообщала Одесса News, 4 декабря сгорело здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Вследствие пожара по состоянию на 12 декабря погибли 16 человек.

На заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС стало известно, что нарушение правил противопожарной безопасности инспекторы Приморского отдела ГСЧС выявили ещё в ходе проверки в 2014 году. К предыдущему директору колледжа были применены штрафные санкции, однако предписания инспектора об устранении нарушений правил противопожарной безопасности не были выполнены.