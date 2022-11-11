Верховный суд Индии освободил убийц бывшего премьер-министра страны Ганди

Верховный суд Индии в пятницу, 11 ноября, постановил освободить шестерых лиц, осуждённых за убийство бывшего премьер-министра страны Раджива Ганди.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Gulf Today.

Отмечается, что своё решение суд объяснил «удовлетворительным поведением» осуждённых, а также тем, что они находились в тюрьме более трех десятилетий.

Освобождение осуждённых стало предметом многочисленных дебатов в Индии, а одна из главных политических сил страны Индийский национальный конгресс, к которой принадлежал Ганди, осудила решение суда как «абсолютно неприемлемое» и «абсолютно ошибочное».

Радживу Ганди было 46 лет, когда его убила женщина-смертница на предвыборном митинге в южном штате Тамил Наду в 1991 году. Убийство было совершено вооружённой сепаратистской группировкой Шри-Ланки «Тигры освобождения Тамил Илама».

Раджив Ганди

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