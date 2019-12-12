Пловец из Одессы установил три рекорда Украины в Шотландии

Воспитанник одесской СДЮШОР «Динамо» Игорь Трояновский на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго установил три рекорда Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе отделения Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области.

Уже в своём первом заплыве на взрослом чемпионате Европы одесский пловец установил рекорд Украины среди юниоров — 51,70 на 100-метровке баттерфляем. В итоге Игорю Трояновскому не хватило 0,42 секунды для выхода в полуфинал соревнований.

На 50-метровке баттерфляем Игорь финишировал со временем 23,17. Здесь уже от полуфинала его отделили 0,07 (!) секунды. В итоге у Игоря 21-й результат.

На дистанции 200 м одесский пловец установил рекорд Украины среди юниоров — 1.54,76. Для попадания в следующий раунд — финал — не хватило одной секунды. Как отметила тренер спортсмена Александра Курбанова, «Для более высокого результата не хватило конкуренции — Игорь выиграл с большим отрывом». В топ-16 на Евро 17-летний Игорь был самым молодым.



Кроме того, в утренней сессии заключительного дня соревнований Трояновский в составе сборной Украины установил национальный рекорд в комбинированной эстафете 4х50 м вместе с полтавчанином Богданом Касьяном, запорожцем Сергеем Шевцовым и киевлянином Владиславом Буховым (1.34,42). Там Игорь установил свой личный рекорд на 50-метровке на короткой воде — 22,59.



«Считаю, Игорь на дебютном взрослом Евро выступил успешно. Об этом свидетельствуют два юниорских рекорда и национальный рекорд Украины. Медаль взрослого чемпионата Европы создаётся не один год. Очень важно получить опыт стартов такого уровня», — прокомментировала выступление своего подопечного Курбанова.

Кстати. С 12 по 26 декабря трио воспитанников одесской СДЮШОР «Динамо» Игорь Трояновский, Вадим Науменко и Юрий Косян примет участие в тренировочном сборе в Батуми. Следующий старт — Euro meet в Люксембурге, который состоится 24-26 января.