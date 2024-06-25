Саблистки Одесской области завоевали серебряные медали чемпионата Европы

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях, в составе которой выступали две одесситки — Елена Кравацкая и Алина Комащук, завоевала серебряную медаль чемпионата Европы, проходившего в швейцарском Базеле.

Об этом сообщает Отделение НОК Украины в Одесской области.

Это 14-я командная награда для нашей женской сабли в истории чемпионатов Европы.

Отмечается, что в финале украинки скрестили оружие с первым номером мирового рейтинга Францией, но проиграли в напряжённой борьбе 44:45.

Спортсменки одесской школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец» достойно выступили на последнем перед Олимпийскими играми 2024 крупном турнире. Теперь в составе национальной сборной команды Украины по фехтованию они будут сражаться за олимпийские медали.

Готовит спортсменок заслуженный тренер Украины Александр Васютин и Артём Скороход.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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