28 одесских спасателей ликвидировали пожар в доме-памятнике архитектуры на Софиевской

Вечером 30 октября в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Софиевской в Одессе. Горел памятник архитектуры — дом Скаржинского, который Одесская мэрия уже ремонтирует несколько лет.

По информации Главного управления ГСЧС в Одесской области, прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник на первом этаже 3-х этажного жилого дома. Пожарными были спасены 2 человека, эвакуированы ещё трое и 3 кота.

«Из-за значительной пожарной нагрузки и задымленности подразделения работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные квартиры. Пожар был ликвидирован на площади 20 м2″, — говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

По информации, которой располагает Одесса News, фирма, получившая деньги города на ремонт этого дома, реставрацию здания забросила. Ещё 11 августа 2021 года Управление капстроительства заключило договор на капитальный ремонт дома с фирмой ООО «СК – Омега» на 18 миллионов гривен. Фирмачи должны были восстановить фасад и крышу памятника архитектуры.

Одесса News информировала о подробностях пожара, случившегося 17 октября 2023 года в Киевском районе Одессы, по улице Академика Вильямса.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy