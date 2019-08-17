Трагедия в одесском отеле: пожар забрал жизни 8 человек

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошёл пожар в гостинице «Токио Стар» по ул. Водопроводная,1, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.



Известно, что огонь возник в 01:34 на втором этаже гостиницы на площади 1000 м. кв. На тушение пожара выехали 13 спецмашин и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3:35, а ликвидировать — в 4:32.

«Предварительно погибло 8 человек и пострадало 10 человек… Сегодня, 17 августа, в ГСЧС состоится брифинг руководства Службы о ситуации в одесском отеле. Детали позже», — отметили в пресс-службе.

О причинах возникновения огня и детали относительно личностей погибших пока не сообщается.



Фото и видео: ГСЧС в Одесской области