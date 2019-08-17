Кому в понедельник в Одессе отключат воду

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водопровода диаметром 200 мм по адресу: Французский бульвар угол пер. Санаторный, 19 августа будет отключено водоснабжение ряду потребителей.

Так, с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды на улицы:

— Французский бульвар, 8-66, 15-89,

— пер. Шампанский,

— пер.Кренкеля,

— пер. Каркашадзе,

— пер. Дунаева,

— пер. Удельный,

— пер. Санаторный.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).