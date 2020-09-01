Рада приняла закон о ежегодной индексации алиментов

Верховная Рада приняла во втором чтении Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об исполнительном производстве» (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определённого судом в твёрдой денежной сумме).

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Документ предусматривает устранение коллизий в законодательстве и частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций. Для этого закон вносит изменения в абзац первый ч.4 ст.71 Закона «Об исполнительном производстве», в которых на исполнителя возлагается обязанность ежегодно индексировать размер алиментов, определённый судом в твёрдой денежной сумме.

Индексация денежных доходов направлена на поддержание покупательной способности населения в условиях роста цен с целью соблюдения установленного ст.48 Конституции права по обеспечению достаточного жизненного уровня населения Украины.

Предполагается, что принятие закона будет способствовать улучшению материального положения лиц, размер алиментов на содержание которых определён судом в твёрдой денежной сумме; уменьшению нагрузки на госбюджет в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и/или уменьшения размера таких выплат, а также уменьшению нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Как сообщала Одесса Mews, в июле 2020 года Верховная Рада приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».