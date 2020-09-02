С Днём рождения, Одесса!

2 сентября Одессе исполняется 226 лет.

Этому событию посвящается большое количество разнообразных мероприятий.

Накануне в Одесском национальном академическом театре оперы и балета прошли торжества, посвящённые 226-й годовщине со дня основания Одессы.

Одесский городской голова Геннадий Труханов поблагодарил одесситов за совместный труд, который направлен на благо и развитие Одессы.

«Этот год из-за пандемии был непростым для всех нас. Тем не менее мы ни на минуту не останавливали работы, которые улучшают наш город, делают жизнь одесситов комфортнее и удобнее. Все вместе! И каждый — на своём месте!», — подчеркнул мэр Одессы.

Были вручены почетные городские награды, а подарком всем присутствовавшим в зале стала концертная программа, подготовленная артистами Театра оперы и балета.

По традиции, сегодня с утра состоится возложение Почётными гражданами города цветов к памятникам: И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, основателям Одессы, Дюку де Ришелье.

Официальное празднование Дня города начнётся на Думской площади в 10:00 с поднятия Флага города.

В 11:00 на Аллее Звёзд по ул. Ланжероновской будут открыты плиты с новыми именами.

В 12:00 – открытие мемориальной стены в Преображенском парке с именами первых одесситов — основателей, строителей города и порта.

В 12:30 запланировано торжественное открытие новой входной группы в Одесский зоопарк.

В 20:00 в Летнем театре Городского сада состоится показ спектакля «Белая акация».

Завершится празднование Дня города традиционным гала-концертом на Потёмкинской лестнице (19:00) и праздничным фейерверком.

Кроме того, в течение дня в разных районах города запланированы различные праздничные ивенты.

По традиции, Одесский городской голова поздравит первого новорождённого и всех малышей, появившихся на свет в роддомах города 2 сентября.

Фото: «Одесса»