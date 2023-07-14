Суд прекратил самовольное строительство по ул. Степовой в Одессе

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуроров, отменив решение суда первой инстанции, и удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры об отмене документов, которые явились основанием для проектирования и самовольного строительства многоэтажки на самочинно занятом земельном участке по ул. Степовой в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что участок будет особождён «путём сноса указанной недвижимости», а земля будет возвращена Одесской территориальной общине в пригодном для использования состоянии.

«Прокурором в суде доказано, что одно из одесских строительных предприятий под видом реконструкции приобретённого им в разрушенном состоянии нежилого помещения фактически построило многоквартирный жилой дом за счёт самовольно захваченных земель с многочисленными нарушениями государственных строительных норм и правил. Прокуратура обеспечивает исполнение решения суда», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что также продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами органа контроля в сфере земельных отношений и коммунального имущества территориальной громады г. Одесса относительно незаконной застройки на этом участке.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года сообщено о подозрении 4 членам организованной преступной группы в мошенническом завладении земельными участками в Затоке Одесской области, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём.

Фото: Одесская облпрокуратура

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