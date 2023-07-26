Суд арестовал бывшего одесского военкома Борисова и назначил ему залог в 150 млн грн

25 июля Печерский районный суд Киева на своём заседании избрал меру пресечения для бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Об этом сообщило издание «Ґрати».

Борисова отправили под стражу на два месяца с альтернативой внесения 150 млн грн залога.

Прокурор просил арестовать Борисова без возможности внесения залога, заявив, что экс-военком скрывался от следствия, менял номер телефона и адрес.

Борисов утверждал, что не скрывался от следствия и сам добровольно приехал из Одессы в Киев, и что задержали его вблизи Главного следственного управления Госбюро расследований, куда направлялся с адвокатами (в бюро отрицали это).

Адвокаты просили суд отказать прокуратуре и избрать Борисову меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

По данным Офиса генпрокурора, в период действия военного положения члены семьи Борисова по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более чем 151 млн грн. В ГБР уточнили, что военком подозревается в незаконном обогащении на сумму более 188 млн грн.

Как сообщала Одесса News, в конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрёл виллу в Марбелье (Испания) для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввёз под видом гуманитарной помощи.

СМИ также писали, что мать и жена военкома «фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье». Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi’s в двух торговых центрах Киева и Львова.

3 мая ГБР сообщило, что открыло уголовное производство в отношении Борисова.

«Украинская правда» 22 июня выпустила расследование, в котором говорится, что семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто. Борисов в телефонном разговоре с журналистом сначала заявил, что его семья ничем в Испании не владеет. Но после того, как журналисты предъявили факты, Борисов заявил, что его жена занимается там розничной торговлей, а сам он «не влезает в эти дела». Кроме того, он сказал, что не был в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.

28 июня в оперативном командовании «Юг» сообщили, что Борисова уволили с должности. 4 июля на этот пост был назначен полковник Александр Охрименко, который до этого был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Борисова задержали 24 июля.

Фото: Укринформ, Грати

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